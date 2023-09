Mirante Sessions realiza segunda edição neste feriado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na programação estão as bandas Genes Recessivos e 4&Jazz

Nesta quinta-feira, feriado de 7 de setembro, a partir das 15h, está programada mais uma edição do Mirante Sessions. As bandas Genes Recessivos e 4&Jazz se apresentam no Mirante Santa Rita, novo atrativo turístico de Poços de Caldas, que também vem sendo palco para fomento das atividades culturais na cidade.

A segunda edição do Mirante Sessions traz na programação uma mistura de jazz e rock, com bandas que possuem uma excelente qualidade artística, e que a cada dia conquistam o público, fortalecendo diferentes vertentes musicais e propiciando uma experiência diferenciada.

De forma gratuita, o evento é destinado para toda a comunidade, que é convidada a levar cangas, cadeiras de praia, cooler, a família e amigos, para curtir o feriado com muita música boa.

4&JAZZ

A banda é formada por Fernando Moreira (guitarra), Estevão Pinheiro (bateria), Mário Clidão (contrabaixo) e Thales Baptista (saxofone), pautando em suas apresentações um repertório com a riqueza de estilos da música instrumental do Brasil e do Mundo, promovendo a difusão de seus inúmeros gêneros e estilos.

O show no Mirante Sessions propõe a promoção e difusão da música instrumental no cenário poços-caldense que, muitas vezes fica restrito a um pequeno público, e a proposta de ocupar diferentes locais é justamente garantir a oportunidade para que mais pessoas tenham acesso à diversidade e riqueza da música instrumental.

GENES RECESSIVOS

Formada por Gil Alves Vilela (guitarra e vocais), Guilherme Rampazzo ‘Alemão’ (contrabaixo e vocais), João Paulo Oliani ‘Fubá’ (vocais e guitarra) e Vinícius Soares Camargos (bateria e vocais), a banda é conhecida por um repertório minucioso e apresentações fortes, que contam com momentos solos instrumentais, e também incluem muitos medleys, em que o grupo mistura diversas músicas e referências numa única sequência, marcando a originalidade da banda que tem mais de 20 anos de bagagem.

Pela segunda vez no Mirante Sessions, após o sucesso da primeira edição, a banda promete agitar o público levando clássicos do pop/rock nacional e internacional, passeando por várias décadas desde os anos 60 até sons mais contemporâneos.

O Mirante Sessions tem produção de Chiara Carvalho/Carvalho Agência Cultural e é viabilizado com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas.

Para saber mais, siga as redes sociais @banda4ejazz, @genesrecessivos e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Mirante Sessions apresenta 4&Jazz e Genes Recessivos

Data: quinta-feira, 7 de setembro de 2023

Horário: 15h às 18h

Local: Mirante, Rua Júpiter, nº 1, bairro Santa Rita, Poços de Caldas

*gratuito

Fotos:

Genes Recessivos – Renato Gaiga

4&Jazz – Michelle Veloso