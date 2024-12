Morre Adnei Pereira de Moraes, médico psiquiatra e ex-prefeito de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Faleceu no último sábado, 14 de dezembro, Adnei Pereira de Moraes, ex-prefeito de Poços de Caldas e médico psiquiatra. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Adnei Pereira de Moraes foi prefeito da cidade de 1986 a 1989, conquistando uma das maiores votações da história política local, com 72% dos votos. Durante seu mandato, ele implementou diversas políticas públicas, incluindo a criação de 17 postos de saúde, tanto na área urbana quanto rural. Seu trabalho na saúde foi um dos marcos de sua gestão, e ele também foi o primeiro Secretário Municipal de Saúde de Poços de Caldas, cargo que assumiu após contribuir para a criação da secretaria.

Entre suas iniciativas mais destacadas, está a criação do Projeto Curumim, voltado para oferecer atividades educacionais e culturais a crianças fora do período escolar. Sob sua liderança, a taxa de mortalidade infantil caiu pela metade, passando de 82 mil para 42 mil crianças.

Além de seu trabalho em nível municipal, Adnei teve participação importante a nível federal. Ele contribuiu para a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) e exerceu o cargo de secretário de Saúde no governo do ex-prefeito Paulo César Silva. Também atuou no Ministério da Saúde durante os mandatos dos presidentes Itamar Franco e Lula.

Amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens ao ex-prefeito durante o velório. O sepultamento ocorreu no Cemitério da Saudade.