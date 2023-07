Museu Histórico e Geográfico celebra resultados do primeiro semestre de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Local recebeu mais 11 mil visitantes nos seis primeiros meses do ano

Parece que foi ontem que 2023 começou, mas já se passaram seis meses. No Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas a passagem do tempo foi intensa, com exposições, lançamentos de livro, visitas de escolas e grupos de turistas e apresentações artísticas como teatro e música.

No primeiro semestre de 2023, foram 11.031 visitantes. O mês de maio registrou o maior número, totalizando 2.330 visitantes, sendo 510 pessoas apenas no dia 20/5. A Sala Nini Mourão recebeu três exposições: “Sobre Poços”, “Mulheres Bordadas” e “O Tempo e a Água: Milagre da Cura à Construção da Paisagem”.

Dentro da programação da 21ª Semana de Museus foram realizados seis eventos: “Exposição – Corpo Rio”, apresentações de teatro “Entre histórias e Cantorias”, “Lendas”, “Arautos, foleiros e Batuqueiros”, Encontro “Olhar Sulfuroso: Diálogos sobre a cidade e patrimônio” e “OcupaMIA”.

O Museu Histórico e Geográfico também sediou dois lançamentos de livros e a Biblioteca Nilza Megale recebeu 45 pesquisadores, com 76 atendimentos e pesquisas de materiais diversos como livros, jornais, fotografias, etc.

Quanto à presença virtual, o Museu também pode celebrar os resultados. O perfil no instagram – o @museudepocosdecaldas – registrou 103 posts, que geraram 10.351 curtidas e 348 comentários; 1.045 compartilhamentos e 386 salvamentos dos conteúdos publicados, atingindo 218.136 contas.

Dentre os posts mais acessados estão o histórico do famoso Palace Hotel, com 967 curtidas, o da represa Saturnino de Brito compartilhado 109 vezes e que atraiu 75 novos seguidores e o da Igreja Metodista, que foi comentado por 29 pessoas. O perfil atraiu nossos seguidores e outros visitantes virtuais, sendo que 860 marcaram presença, além de 288 novos seguidores.

Outro destaque do perfil virtual é a série de vídeos “Por dentro do Museu”, visualizada por 10.639 pessoas. “Agradecemos a todos que nos acompanharam até agora e convidamos a todos, visitantes presenciais e virtuais, a nos prestigiar sempre que puderem. Afinal, temos ainda mais seis meses de 2023 para viver!”, destaca a coordenadora do MHGPC, Marina Andrade.