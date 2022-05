Nova empresa responsável pelo transporte público assume serviço sexta-feira (13)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Auto Omnibus Circullare anunciou na tarde desta sexta-feira (06) que as operações como concessionária do transporte coletivo em Poços de Caldas se encerra no dia 12 de maio.

Segundo nota oficial da empresa, a Floramar – vencedora da licitação – assume o serviço na próxima sexta (13). A transição vai ocorrer de forma planejada, com a nova concessionária assumindo toda a frota, garagem, instalações e garantindo o emprego dos 420 colaboradores. Todas as linhas e horários já existentes vão ser mantidos, assim como o Sistema de Bilhetagem Eletrônica com o Cartão Amigo.