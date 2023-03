Obras do Centro Administrativo de Poços de Caldas são iniciadas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tiveram início, nesta semana, as obras do Centro Administrativo de Poços de Caldas, na zona oeste da cidade, no entorno do Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão, a 4 km do centro da cidade. O empreendimento está sendo construído no estacionamento da rodoviária para abrigar a sede da Prefeitura e todas as secretarias municipais.

O projeto é um importante marco para a cidade e visa oferecer mais eficiência e agilidade no atendimento à população. Todo o espaço será reestruturado para abrigar o Centro Administrativo e uma nova plataforma para a antiga rodoviária.

O projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, junto à Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas, parte da compreensão da função do Centro Administrativo nas suas dimensões física, sociopolítica e simbólica, no sentido de estabelecer uma nova dinâmica de atendimento ao cidadão.

O projeto abrange uma área de mais de 46 mil m², considerando o prédio da atual rodoviária, que será destinado ao atendimento ao público, com serviços de protocolo, área com praça de alimentação, recepção, sede da Coopoços, bancos, sindicatos, salas de conselhos e sala de monitoramento de segurança.

Já o novo prédio do Centro Administrativo será uma extensão da rodoviária, a 25 metros de distância, aos fundos, com dez pavimentos modulares. A arquitetura segue o padrão da rodoviária, pós-moderna, com os mesmos acabamentos, janelas amplas e revestimentos de pastilhas de vidro nas mesmas cores.

Serão dez andares, sendo que o primeiro pavimento vai contar com auditório, seção de cópias, salas de licitações e duas salas de reuniões. Nos demais andares serão dispostas as 19 secretarias municipais: Obras, Serviços Públicos, Governo, Administração e Gestão de Pessoas, Comunicação Social, Turismo, Cultura, Defesa Social, Educação, Esporte e Lazer, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Saúde, Promoção Social, Procuradoria, Controle Interno, Procon, Fazenda e Meio Ambiente, além dos gabinetes do prefeito e vice-prefeito.

Toda a edificação será em estrutura modulada em eixos de 1,20 X 1,20, nos moldes do prédio da rodoviária. Os ambientes serão compostos por estações de trabalho e as paredes internas em gesso acartonado (dry wall), já prevendo flexibilidade para obras de intervenções e arranjos futuros, conforme as necessidades.

Além de um projeto arquitetônico que considera questões de acessibilidade, o Centro Administrativo vai oferecer também estacionamento e novas áreas de almoxarifado, frotas e guarda.

Segundo o prefeito Sérgio Azevedo, a população pode esperar uma das maiores obras já vistas em Poços de Caldas, com previsão de inauguração parao ano de 2024. “Sem dúvida, vai ser uma das principais obras da história da cidade. Hoje, cada secretaria está em um lugar, todas distantes, gerando ineficiência e custo para a Prefeitura. Com o Centro Administrativo, o cidadão vai poder resolver tudo que precisa em um único local. Além disso, o município vai economizar recursos da ordem de R$ 2 milhões ao ano, com aluguéis e outros gastos”, destaca o prefeito.

A previsão é que a obra seja concluída em aproximadamente um ano. A responsável pela construção é a P&C Construtora, empresa sediada em Poços de Caldas, que desenvolverá também um novo empreendimento no antigo Complexo Santa Cruz, já que o prédio foi incluído como parte do pagamento pela construção do novo Centro Administrativo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino