Operação conjunta desarticula facção criminosa em Campestre

Na manhã desta quarta-feira, 24, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar foi desencadeada na cidade de Campestre, visando desmantelar atividades ligadas a uma facção criminosa. A ação resultou no cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão. Durante a operação, três indivíduos, incluindo um menor de idade, foram detidos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação policial contou com a participação de efetivos do 29º Batalhão da Polícia Militar e da 6ª BRAVE, que utilizaram a aeronave Pégasus, juntamente com agentes da 18ª Delegacia Regional da Polícia Civil. O suporte do Comando de Operações Especiais (CORE) de Belo Horizonte também foi essencial para o êxito da operação.