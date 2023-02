Confira a programação dos blocos de rua durante o carnaval em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Prefeitura definiu a programação do Desfile de Blocos de Rua do Carnaval 2023 de Poços de Caldas. Nove blocos vão agitar as ruas do centro da cidade. Este ano, há dois blocos estreantes.

Haverá desfile nos quatro dias de Carnaval. A concentração vai ser no Coreto da Praça Pedro Sanches, com trajeto pela Avenida Francisco Salles, seguindo pela rua Assis Figueiredo e dispersão na Rua Barros Cobra, junto à Praça Dom Pedro II.

O Bloco Grupo de Afoxé Memórias da Resistência terá um percurso diferente, no domingo de Carnaval (19), com concentração na Cascatinha.

Os temas dos blocos são variados. Quem quiser participar pode entrar em contato diretamente com os organizadores através das redes sociais ou com a Secretaria Municipal de Turismo (3697-2305).

Confira a programação:

Dia 18 – Sábado

18h – Bloco do Eurico

Concentração a partir das 13h30

Tema: “O mico mais charmoso de Poços volta para desfilar e alegrar, tempos coloridos vem aí!”

19h – Bloco do Ronaldo

Concentração a partir das 17h

Tema: “Bloco de Boteco e Alegria”

Dia 19 – Domingo

16h – Folia Nacional Inn

Concentração a partir das 15h30

Tema: Folia de Carnaval

19h – River Bloco

Concentração a partir das 12h

Tema: “Viva la Vida”

Dia 20 – Segunda

16h – Gigantes da Casa dos Bonecos

Concentração a partir 15h30

Tema: Bonecos gigantes representando a diversidade brasileira e as figuras típicas do Carnaval

19h – Viajando na Folia

Concentração a partir das 18h

Tema: “Turistando na Folia”

Dia 21 – Terça

16h – Vejo Flores em Você!

Concentração 15h30

Tema: Homenagem a Dorcas da Costa Francisco Jerônimo

19h – Bloco da Tine e das Fridas

Concentração a partir das 17h30

Tema: Feminismo e diversidade