Pacientes que utilizam oxigênio domiciliar podem receber ajuda de custo através de pix

Desde o mês passado, os pacientes que fazem uso de concentrador de oxigênio e recebem a ajuda de custo, passaram a receber o dinheiro por PIX.

Portanto, a secretaria de saúde alerta aos pacientes, que façam o cadastro por pix com a chave de CPF, para que o pagamento que se dava através de cheque seja efeito da nova forma.

O setor hoje tem 270 usuários de concentrador que recebem essa ajuda de custo.

Essa forma de pagamento cai direto em conta, visa trazer praticidade para todos os usuários, que tinham que se deslocar até o setor todo mês para retirar o cheque e depois ir até agência bancária.

Quem realizar o cadastro deve avisar o setor através do telefone (35) 3697 – 5375 ou comunicar o setor presencialmente na Policlínica Central, sala 12, 2º andar, das 08h às 12h.

