Papai Noel visita CEU do Itamaraty nesta quinta

Nesta quinta-feira (21), o Papai Noel estará no CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado, na zona leste, a partir das 17h. Ele vai chegar de carreta, saindo do Sest/Senat. No encontro com a criançada, haverá distribuição de doces.

O CEU fica na rua Miguel Calixto de Moraes, 1153, no Itamaraty 5. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 3697-2242.

Nesta semana que antecede o Natal, o Bom Velhinho e sua trupe estão na Casa do Papai Noel diariamente, das 20h às 22h, até o dia 23, sábado. Este ano, a casa está localizada na rua Junqueiras, centro, em frente a Praça dos Imigrantes.