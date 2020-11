PM apreende arma irregular em Cabo Verde, após denúncia de violência doméstica

Um revólver calibre 22, dois frascos com 26 munições do mesmo calibre e nove munições de calibre 20 foram apreendidos ontem à tarde (09), no bairro Capitães, zona rural de Cabo Verde.

Segundo a Polícia Militar, eles receberam uma denúncia anônima de que o autor possuía um revólver e que utilizava para ameaçar e agredir a esposa e seus familiares. Ao chegarem até o local, a mulher autorizou a entrada dos militares e confirmou que o marido possuía uma arma, que era herança de família e não sabia informar se havia registro. Ela não confirmou que sofria violência doméstica, apenas que o suspeito era um homem “muito nervoso”.

O autor não foi encontrado. A PM apreendeu a arma e as munições e encaminhou até a Delegacia de Polícia Civil.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.