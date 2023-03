Poços de Caldas realiza primeiro Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas sediou, na última sexta-feira (24), o I Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. A programação contou com palestras de especialistas na temática, além da apresentação de experiências de sucesso na área de segurança alimentar, durante toda a manhã, no Espaço Cultural da Urca.

O evento teve início às 8h, com o “Café e prosa”, café colaborativo com troca de experiências entre os presentes. A primeira palestra, ministrada pela nutricionista Melissa Luciana de Araújo, teve como tema “Direito Humano à Alimentação Adequada”. Doutoranda em Saúde e Nutrição pela UFOP, Mestre pela UFMG, Especialista em Educação Nutricional, Melissa Araújo é docente das Faculdades Kennedy/Promove. Foi coordenadora da comissão permanente de direito humano à alimentação adequada do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – Consea/MG, biênios 2019-20 e 2021-22. É também pesquisadora do Grupo de estudos em agricultura urbana e do Grupo de estudos, pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde GEPPAAS, da UFMG.

Na sequência, o evento abordou a temática “Experiências Municipais possíveis para efetivar políticas de Segurança Alimentar e Nutricional”, com Leonardo Koury Martins, professor do Instituto de Educação Continuada da PUC-MINAS na Pós-Graduação em Política de Assistência Social, ex-conselheiro do CONSEA-MG e do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte. É atualmente pesquisador na área do Direito Humano à Alimentação Adequada, associado à Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Rede PENSSAN.

“Alimentação Adequada e Saudável no ambiente escolar” foi o tema da palestra de Luiz Felipe de Paiva Lourenção, bacharel em Nutrição pela UNIFAL-MG, mestre em Ciências da Saúde pela UFLA e especialista em Tecnologia e Qualidade na Produção de Alimentos pela UNIFAL. Doutorando em Ciências da Pediatria pela EPM/UNIFESP, é Professor Substituto em Nutrição Social pela UNIFAL-MG e atual Agente Nutricionista do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE IFSULDEMINAS.

Encerrando a publicação, os agentes municipais de Segurança Alimentar e Nutricional apresentaram experiências exitosas em Políticas Públicas de Segurança Alimentar. O I Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável é uma realização do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Poços de Caldas (COMSEA), em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Poços de Caldas foi regulamentado pela Lei 9.053/2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no município. O órgão colegiado, autônomo, de caráter consultivo e deliberativo é vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Promoção Social e tem como objetivo propor e acompanhar as ações e políticas de segurança alimentar e nutricional em âmbito local.

O coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto, ressaltou que a segurança alimentar e nutricional é uma política pública de fundamental importância para a comunidade que, em Poços de Caldas, conta com equipamentos e iniciativas como o Restaurante Popular, o Banco de Alimentos e o Programa de Aquisição de Alimentos. “Poder debater com especialistas as questões relativas à segurança alimentar é de grande relevância para continuarmos avançando em nossas políticas públicas”, avalia.

O evento contou com os seguintes patrocinadores: San Thiago Hotel, Mastri Chef, AMAS, AADV, AVOCC, Fungotac, Chácara Santa Clara, Associação Fonte de Vida Nova, Casa da Criança – Campestre.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino