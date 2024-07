Poços de Caldas recebe doses de vacina contra varicela

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após um período de desabastecimento global, Poços de Caldas recebeu nesta terça-feira, 9 de julho, um total de 340 doses da vacina contra varicela. As vacinas serão distribuídas e estarão disponíveis nas salas de vacina do município a partir desta quinta-feira, 11 de julho.

O quantitativo recebido é uma parcela reduzida da cota usual, enquanto o Ministério da Saúde trabalha para reestabelecer o envio regular de vacinas. A pasta federal explicou que a crise teve início em março do ano passado, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da compra do imunizante para avaliar a nova composição, seguindo decisão adotada também pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Devido aos trâmites regulatórios relacionados a qualidade na produção internacional da vacina, as entregas para o Ministério foram afetadas. Contudo, devido à falta da vacina no mercado nacional e internacional este Ministério vem realizando tratativas para a aquisição de novas doses. Considerando esse cenário, a distribuição encontra-se contingenciada, resultando no desabastecimento da vacina em alguns estados a partir segundo semestre de 2023, o que fez com que a vacinação contra catapora fosse mais lenta.

A vacina contra catapora segue o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde: a primeira dose deve ser administrada aos 15 meses de idade (tríplice viral + varicela monovalente, ou tetra viral, quando disponível) e a segunda dose, com a varicela monovalente, aos quatro anos de idade. As crianças podem receber a vacina varicela monovalente até os 6 anos, 11 meses e 29 dias (menores de 7 anos de idade). É fundamental que toda criança até essa idade tenha recebido duas doses de vacina com o componente varicela para garantir uma imunização completa.

Procure a sala de vacina mais próxima e apresente a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) da criança no momento da imunização.