Poços de Caldas supera R$ 4,45 bi em investimentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde 2017 até o início de 2024, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apontou negociações com 53 empresas para concessão de benefícios por meio da Lei 8602/2009. Somam-se a estes números, grandes expansões de empresas já consolidadas no município e o substancial incremento na área de mineração, com a implantação do projeto de Terras Raras, atraindo empresas internacionais para Poços de Caldas e investimentos na ordem de R$ 2 bilhões.

Grande parte das 53 empresas interessadas na implantação no Distrito Industrial, encontra-se em estágio de negociação avançado e 34 protocolos de intenção já foram celebrados por meio da Lei Avança Poços. São previstas 3.416 vagas de emprego diretas, chegando a 13.664 vagas de emprego indiretas. As empresas vão investir o valor de R$2.002.317.068,00. Os protocolos de instalação das empresas que buscam se instalar no Distrito Industrial preveem ainda uma contrapartida social. Dos protocolos já existentes, os valores chegam a R$8.967.400,92. Recursos a serem investidos nas áreas de educação, saúde, projetos culturais e esportivos da cidade.

Outro investimento que trouxe grande aporte de recursos para o município foi a concessão dos atrativos turísticos para a empresa CITUR, processo iniciado em 2017 com contrato assinado em dezembro de 2022. O contrato inicial de 35 anos prevê investimentos superiores a R$ 45 milhões, com a criação de 250 empregos diretos e indiretos.

Para o prefeito Sérgio Azevedo, Poços de Caldas segue junto com o estado de Minas Gerais, que atravessa um período de expansão de negócios e na atração de novas indústrias, com investimentos que chegam a mais de R$ 400 bi desde 2019. “Poços de Caldas não é diferente e acompanha o crescimento do estado. Também aqui implantamos políticas de incentivo aos investidores e promovemos obras de infraestrutura necessárias ao nosso Distrito Industrial, que cresce a cada ano”.

Grandes empresas já consolidadas no município também contribuem para os números substanciais de investimentos em Poços. As empresas Prysmian, Lorenzetti, Alcoa e Germânica promoveram ampliações em suas plantas, gerando mais dividendos e vagas de emprego para a cidade.

Distrito Industrial

O Distrito Industrial de Poços de Caldas está localizado na divisa com o estado de São Paulo, possui uma área total de 2.356.651,88 m² , com área de lotes de 1.275.069,53 m². Destes, 80% dos lotes já estão ocupados.

Atualmente, o DI abriga desde grandes empresas como a Danone Nutrition, outras indústrias de médio porte e ainda abriga investimentos de menor porte, caracterizando uma diversificação de sua planta, como um todo.

O secretário Franco Martins, titular da Sedet, vê essa diversidade como uma grande qualidade para Poços de Caldas. “Diferente do passado, quando a cidade concentrava seus investimentos sobretudo na mineração, hoje temos um leque muito grande de investidores, até mesmo na área de Turismo, setor que também passa por um período extremamente favorável. Essa diversificação é muito saudável pois não amarra a arrecadação do município a apenas um setor, gerando dependência e, em caso de um desaceleramento naquela área específica, gerar grandes dificuldades para o município”.

Para atender a demanda do mercado, a Sedet promove a realização de cursos de capacitação voltados às necessidades das indústrias instaladas ou em processo de instalação no município, qualificando a mão de obra local para o mercado de trabalho.

Franco Martins destaca ainda que, com a geração de empregos na indústria, que historicamente assegura postos de trabalho de maior qualificação e melhor remunerados, existe a elevação do nível dos salários da população, com aumento do poder de compra, gerando impactos no setor de comércio e serviços da cidade.

Porto Seco

Para garantir o escoamento da produção, notadamente para o exterior, a Prefeitura vem intensificando negociações, junto ao governo do Estado, para a implantação de um Porto Seco e um Terminal Multimodal. As duas instalações são de fundamental importância para a continuidade da ascensão econômica e industrial, especialmente com o interesse de empresas na exploração de terras raras na região. Após três anos de planejamento e desenvolvimento, essas iniciativas estão próximas de se tornarem realidade, com o apoio do governo estadual e um acordo firmado com a Receita Federal, marcando Poços de Caldas como um local ideal para tais infraestruturas.