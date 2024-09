Poços de Caldas também comemora o Dia Mundial Sem Carro com grande evento de mobilidade sustentável

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dia 22 de setembro é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Esta ação, que acontece no mundo todo, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que dirigem uma reflexão sobre a dependência cotidiana de carros e motos.

Criado pelo movimento “Sem Carro”, esta data é um convite às pessoas para que experimentem, pelo menos nesse dia, formas alternativas de mobilidade, descobrindo que é possível se locomover pela cidade sem usar o automóvel e que há vida além do para-brisa.

Em Poços de Caldas, a ACPC (Associação de Ciclistas de Poços de Caldas) e a APS (Associação Poços Sustentável), realizarão um evento especial para marcar a data. Este evento reunirá ciclistas, corredores, caminhantes, patinadores, skatistas, pessoas com deficiência (PCDs) e até participantes acompanhados de seus pets. Um evento para toda família e amigos.

Serão distribuídos kits com vários brindes, para as 700 pessoas que se inscreverem pelo site www.diamundialsemcarro.com.brem troca de alimentos não perecíveis. Todas as pessoas podem doar alimentos.

O percurso de 10 km terá início no Country Club, ao lado do Parque Municipal Antônio Molinari às 9h, e seguirá até o Parque Ecológico da Zona Sul. Para aqueles que preferirem um trajeto mais curto, haverá pontos de partida alternativos na Fepasa (8 km, às 9:35h) e no Ginásio da Cascatinha (6 km, às 10h). O objetivo é demonstrar que todos esses modais podem ser alternativas viáveis para substituir o uso do carro, contribuindo para a melhoria ambiental da cidade.

Durante o evento, serão sorteados centenas de brindes e distribuída água ao longo do trajeto. A segurança será garantida com o apoio do Corpo de Bombeiros, DEMUTRAM, PRF, PRE e GM. Na chegada ao Parque Ecológico da Zona Sul, os participantes serão recebidos com apresentações de três bandas, praça de alimentação, distribuição de mudas, oficinas para crianças, danças e muita diversão.

“Esperamos realizar um evento que poderá ser considerado o maior evento a céu aberto que Poços de Caldas já viu. Acreditamos concentrar mais de 2 mil pessoas para participar. E se chover, teremos distribuição gratuita de capas de chuva” afirma Arison Siqueira, presidente da ACPC. Ele informa, ainda, que a ACPC está negociando a possibilidade de um transporte público gratuito junto a empresa Floramar, que sairá do Parque da Zona Sul até o centro da cidade.

As pessoas que quiserem acompanhar as novidades podem acessar o Instagram da Associação de Ciclistas (https://www.instagram.com/somosciclistaspc).