Poços recebe novas doses de vacina contra Covid para crianças

Alice Dionisio

Poços recebeu nesta segunda-feira (13), novas doses de vacina contra COVID-19 direcionadas para 1ª dose para crianças de 06 meses a 04 anos.

A vacina estará disponível na UBS Centro, UBS Regional Lste e UBS Regional Sul, das 08h às 16h30.

Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação.

