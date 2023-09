Polícia Militar apreende menor infrator por tráfico ilícito de drogas em Poços de Caldas

Em operação realizada nesta segunda-feira, 04, por volta das 23h30min, a Polícia Militar, abordou em atitude suspeita um adolescente, sexo masculino, 14 anos, na Rua Cabo Verde, bairro Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira. Durante busca pessoal, localizou com ele um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 20,00.

O menor admitiu cometer o ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes e mostrou aos policiais, onde estava a droga a ser comercializada.

O cão de faro também foi aplicado, totalizando na apreensão de 28 porções de maconha, 31 pedras crack e 21 papelotes de cocaína. O menor infrator foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.