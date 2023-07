Polícia Militar apreende veículo clonado na praça da Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação realizada na segunda-feira, 10 de julho, a Polícia Militar obteve sucesso ao apreender um veículo clonado na Praça Francisco Escobar, localizada nas imediações da Santa Casa. A ação teve início após receber informações sobre um automóvel da marca Hyundai, de cor preta e placa FSU3A79, que estaria circulando pela região e possivelmente seria fruto de clonagem.

As equipes policiais, cientes da gravidade do delito, empreenderam esforços no patrulhamento com o objetivo de localizar o veículo suspeito. Após uma busca minuciosa, o carro em questão foi encontrado estacionado na rua Maranhão. Para confirmar as suspeitas de adulteração, foi realizada uma consulta ao sistema informatizado, que prontamente revelou a existência de clonagem.

Infelizmente, a pessoa responsável por estacionar o veículo não foi localizada no momento da apreensão. No entanto, as autoridades policiais seguem empenhadas em identificar e localizar o indivíduo envolvido nesse crime, a fim de que ele responda pelos seus atos perante a justiça.

ALCO – 29º BPM