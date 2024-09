Polícia Militar de Bandeira do Sul prende suspeitos de furto de veículo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final da tarde de ontem, 16, por volta das 19h, a Polícia Militar de Bandeira do Sul prendeu dois homens suspeitos de furto de veículo. Os indivíduos, de 45 e 30 anos, foram abordados na rua Presidente Tancredo Neves após uma denúncia de que estariam mexendo em carros estacionados na área.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos uma bateria de veículo. Os homens afirmaram que a bateria havia sido subtraída de um Chevette. A confirmação do furto foi feita pelo proprietário do veículo, um homem de 65 anos, que compareceu ao local e confirmou a origem do item.

Os dois suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados para as autoridades competentes para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM