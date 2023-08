Polícia Militar de Campestre apreende arma de fogo durante patrulhamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite do último dia 22, por volta das 21h30min, as forças da Polícia Militar do município de Campestre, situado em Minas Gerais, realizaram uma operação de patrulhamento na Rua João Batista de Melo, no Bairro Vila do Beijo. Durante a ação, chamou a atenção dos agentes um veículo GM/Chevrolet Cruze LT, de cor prata, com placa registrada em Goiânia/GO.

Considerando a região em questão alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, os policiais decidiram abordar os dois indivíduos presentes no veículo, ambos do sexo masculino e com idades de 44 e 23 anos, respectivamente. Após uma busca pessoal minuciosa nenhum objeto ilegal foi encontrado com eles.

Entretanto, a situação tomou outro rumo quando uma busca no interior do veículo foi realizada. Sobre o tapete do lado do passageiro, foi localizada uma caixa contendo 08 munições calibre 12 intactas. Além disso, no banco traseiro, os agentes encontraram uma caixa preta que abrigava uma espingarda calibre 12 da marca Browning. A arma estava pronta para uso, carregada com 04 munições.

O homem de 44 anos, que se encontrava sem habilitação para dirigir, assumiu a propriedade da arma, a qual não estava registrada em seu nome. Como resultado, ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O veículo em questão possuía pendências no licenciamento e foi recolhido por um guincho credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM