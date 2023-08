Polícia Militar detém suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No início da madrugada deste domingo, 07, as forças da Polícia Militar realizaram uma ação bem-sucedida contra o tráfico de drogas em Poços de Caldas. Durante patrulhamento na Rua Umbelina Costa Lucas, no bairro Vila Rica, as autoridades detiveram um indivíduo do sexo masculino, de 22 anos, em atitude suspeita.

A ação ocorreu por volta das 00h03min, quando as equipes policiais, perceberam a movimentação suspeita do indivíduo e procederam à abordagem. Na busca pessoal realizada, foram descobertas nove pedras de crack em posse do suspeito, além de uma quantia de R$ 88,00 em notas de papel-moeda.

Após a apreensão das substâncias ilícitas e do dinheiro, as autoridades efetuaram a prisão do indivíduo. Este foi devidamente informado de seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde deverá prestar depoimento e responder pelo crime de tráfico de drogas. O montante apreendido também foi encaminhado como parte do material probatório relacionado ao caso.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM