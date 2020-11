Polícia Militar doa 69 quilos de roupas para Unacon, em Poços de Caldas

A Unacon recebeu do 29º Batalhão da Polícia Militar 69 quilos de peças de vestuários que foram doados pela Secretaria de Receita Federal. Essas roupas serão vendidas em um bazar, a baixo custo, para os próprios pacientes e todo valor arrecadado será revertido para aquisição de novos computadores para a Unidade.

“A Receita Federal apreendeu essas roupas e repassou para que a Polícia Militar desse um destino. Fizemos uma pesquisa e descobrimos a idoneidade e o trabalho brilhante que a Unacon faz e vimos que esse material vindo para cá vai ser destinado para as pessoas que realmente precisam. A Polícia Militar sempre busca fazer esse trabalho. Nós fazemos um trabalho de prevenção e também temos esse trabalho de cunho social”, explicou o Sargento Luiz Antônio dos Santos durante a entrega das roupas na Unacon na última semana.

O enfermeiro responsável pela Unacon, Guilherme Tavares, agradeceu esse belo gesto da Polícia Militar. “Eu gostaria de agradecer a Polícia Militar pela doação das roupas apreendidas pela Receita Federal. Por termos uma quantidade muito grande de pacientes e não termos condições de doar para todos, com essa doação, vamos realizar um bazar em parceria com o Gaapo. As peças serão vendidas a baixo custo para os próprios pacientes oncológicos e toda a renda será revertida para Unacon, na compra de novos computadores para a Unidade. Esses computadores serão usados para melhorar o atendimento aos nossos enfermos. Agradeço em nome de todos os pacientes e funcionários”, diz o enfermeiro.

