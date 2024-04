Polícia Militar prende autor e apreende menor infratora por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na madrugada desta sexta-feira, 05, uma ação coordenada pela Polícia Militar resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de uma menor infratora por envolvimento com tráfico de drogas, no bairro Bem Bastos, em Poços de Caldas. A operação foi desencadeada após a recepção de uma denúncia anônima através do número de emergência 190.

As autoridades se deslocaram imediatamente para o local indicado e conseguiram localizar os suspeitos com êxito. Durante a abordagem e a subsequente busca pessoal, foram encontrados em posse dos indivíduos 20 pedras de crack, 02 papelotes de cocaína e 01 bucha de maconha. Além das substâncias ilícitas, também foi apreendido um celular e a quantia de R$ 263,30 em espécie.

O responsável pelo tráfico foi identificado como um homem de 22 anos, que foi detido pelas autoridades. Paralelamente, uma adolescente de 17 anos, também envolvida na atividade criminosa, foi apreendida pelas equipes policiais.

ALCO – 29° BPM

