Polícia Militar prende autor e apreende menor por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Ação policial ocorreu após denúncia anônima e resultou na detenção de dois suspeitos e na apreensão de entorpecentes e dinheiro

Na tarde de terça-feira, 13, por volta das 15h48min, a Polícia Militar de Poços de Caldas/MG, em resposta a uma denúncia anônima recebida através do telefone de emergência 190, desencadeou uma operação que resultou na prisão de um homem de 22 anos e na apreensão de um adolescente de 14 anos, ambos suspeitos de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

A ação policial ocorreu na Rua Saturno, situada no Bairro Jardim Santa Rita, onde os agentes realizavam patrulhamento de rotina. Os dois suspeitos foram abordados devido a atitudes consideradas suspeitas. Durante a busca pessoal, foram encontradas quantias significativas de dinheiro com ambos: R$ 288,00 com o homem e R$ 270,00 com o adolescente.

Além disso, a equipe policial realizou uma varredura minuciosa no local, o que resultou na descoberta de um cigarro de maconha e uma pedra de crack no chão. Próximo ao portão onde os suspeitos estavam foi localizada uma porção adicional de maconha.

Durante as diligências, uma testemunha de 20 anos, do sexo masculino, também foi abordada pelas autoridades e confessou que estava no local para comprar uma porção de maconha. A substância ilícita estava em seu veículo e foi entregue à equipe policial, que a apreendeu como prova.

Diante das evidências, o autor de 22 anos foi preso e o menor infrator de 14 anos foi apreendido. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o dinheiro e as drogas apreendidas, para as devidas providências legais. A operação contou com o apoio do setor de inteligência da Polícia Militar.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM