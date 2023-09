Polícia Militar prende autores de roubo em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta segunda-feira, 18, às 03h30min, na cidade de Campestre/MG, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao posto de combustível, localizado na Rua José André Avelino, Bairro Centro.

No local, a equipe policial realizou contato com a vítima, sexo masculino, 34 anos, frentista, a qual relatou que se encontrava próximo ao caixa do estabelecimento, quando dois autores, sexo feminino, 35 anos, e sexo masculino, 32 anos, a abordaram e a autora exigiu a quantia de R$ 30,00. Dada a negativa da vítima, a autora sacou uma faca e ameaçou ferir a vítima no pescoço.

A vítima, sem resistência, entregou à autora a quantia de R$ 20,00. Após o fato, os autores deixaram o local, com abandono da faca lá, tomando rumo ignorado. Diante das características físicas dos autores, a equipe policial efetuou rastreamento pela cidade e, próximo à entrada do bairro Vila do Beijo, os localizou.

Eles foram presos em flagrante delito, após serem reconhecidos pela vítima e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.