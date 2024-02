Polícia Militar prende autores de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 01, a Polícia Militar de Poços de Caldas realizou uma operação na rua Fosco Pardini, no bairro São José, visando abordar traficantes locais conhecidos por buscar refúgio em áreas de mata ao perceberem a aproximação das autoridades.

Durante a ação, os policiais ao abordar dois indivíduos, de 22 e 35 anos de idade, encontraram em posse deles uma quantidade significativa de substâncias ilícitas e materiais relacionados ao tráfico. Entre os itens apreendidos estavam um simulacro de arma de fogo, três tabletes de maconha, trinta e duas buchas da mesma droga, sessenta pinos de cocaína, além de um invólucro de tamanho considerável contendo maconha, quarenta e uma pedras de crack, uma pedra bruta da mesma substância, uma balança de precisão e a quantia de seiscentos e sessenta e sete reais em espécie.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos às autoridades competentes, juntamente com todo o material apreendido, para os devidos procedimentos legais.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

