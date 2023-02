Jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia visitam Poços de Caldas

Alice Dionisio

O casal Sandra Annenberg e Ernesto Paglia estiveram em Poços de Caldas no último final de semana. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Sérgio Azevedo afirmou que os jornalistas estariam na cidade gravando uma reportagem para emissora que trabalham.

Além de visitar diversos pontos turísticos de Poços, Sandra e Ernesto também estiveram em estabelecimentos da cidade, como a Cantina do Araújo e Cantina da Lenice, restaurante que fica no Jardim Country Club.

