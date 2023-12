Polícia Militar prende condutor por direção perigosa e adulteração de identificação veicular

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 25, por volta das 17h18min, a Polícia Militar prendeu um condutor de 19 anos, por direção perigosa e adulteração de sinal identificador de veículo, no bairro Santa Rosália, em Poços de Caldas.

O incidente teve início quando uma motocicleta vermelha, desconsiderando a ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade pela rua Alexandre Xandó. Diante da situação, a aeronave Pegasus 08 foi acionada para realizar o acompanhamento visual da ocorrência.

Após uma intensa perseguição, os agentes conseguiram localizar e deter o condutor. Durante a abordagem, o indivíduo admitiu ter adulterado a placa do veículo e fugido para evitar ser interceptado.

O veículo envolvido no incidente foi removido do local, enquanto o condutor foi detido sob as acusações de adulteração de identificação veicular, direção perigosa e desobediência às ordens policiais. Após receber atendimento médico, o homem foi conduzido à delegacia para as devidas providências legais.

ALCO – 29º BPM