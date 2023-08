Encontro de veículos DKW começa na quinta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De quinta a domingo (24 a 27) acontece a 19ª edição do Blue Cloud – Encontro Internacional de Veículos DKW/Vemag, o maior encontro de veículos DKWs das Américas, no Parque José Affonso Junqueira.

Com entrada franca, o evento terá exposição de mais de 150 veículos em perfeito estado de conservação, além de shows, tendas e o famoso Mercado de Pulgas. São esperadas cerca de 15 mil pessoas durante os quatro dias.

Considerado o maior evento do tipo na América do Sul, o Blue Cloud se diferencia dos demais encontros de veículos antigos por ser um evento monomarca. Assim, o público e os colecionadores podem apreciar diversos veículos da marca DKW, conhecendo os modelos e suas peculiaridades.

A programação musical inclui um tributo ao grupo Demônios da Garoa (Veja programação abaixo). A praça de alimentação vai ter o bar do evento, operado pela Taberna Old Time, que servirá chope artesanal local, cervejas e refrescos. Na culinária, haverá “Virado à Paulista”, pastel de feira, massas, pizzas, sanduíches e sobremesa e uma banca de frutas exóticas do Mercadão de São Paulo. A cidade é um do temas do evento deste ano.

A edição deste ano faz homenagem ao estado de São Paulo e ao modelo DKW 1000 SP, lançado em 1958. O estado de São Paulo, é o estado que mais participou das edições do Blue Cloud até hoje, com maior número de representantes dos veículos.

História do DKW

DKW foi uma marca de veículos alemã conhecida principalmente por seus carros compactos e motocicletas. Fundada em 1916, a DKW se destacou por sua tecnologia de motores de dois tempos, que eram mais simples e leves do que os motores de quatro tempos. Eles produziram uma variedade de modelos, incluindo carros de passageiros e veículos utilitários.

No Brasil, a DKW também teve uma presença significativa na indústria automotiva. A marca chegou ao país em meados da década de 1950, quando a Vemag (Veículos e Máquinas Agrícolas S.A.) começou a produzir carros da DKW localmente. O modelo mais icônico produzido pela Vemag foi o DKW Vemaguet, uma perua compacta que se tornou bastante popular no mercado brasileiro.

Programação musical

Dia 24 – Quinta

17h – Nathália Diniz – duo

19h– Show Charangas Old Rock

Dia 25 – Sexta

15h- Show Casulo

18h – Show Crazed Country Rebels

20h- Show Banda After That

Dia 26 – Sábado

12h – Show – Tributo Demônios da Garoa – Nathália Diniz quarteto

15h – Show 4 Jones

15h30 – Roda de Conversa Bate Biela –

Tema: Paixão, dedicação e aprendizado nas corridas de automóveis dos anos 1960.

Com Miguel Crispim Ladeira e Jan Balder. Mediador: Bob Medeiros

17h- Diego Ávila e Fred Dolabella

19h – Show – Tributo Demônios da Garoa – Nathália Diniz quarteto

20h30 – Show Banda Soul Diva

Dia 27 – Domingo

10h – Show Marco Bombardeli

12:30h – Nathália Diniz e Alexandre Almeida tocam Rita Lee

14h- Show Charangas Old Rock

16h- Banda After That