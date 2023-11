Estudante de Campestre é prata em competição nacional de Enfermagem

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Competições Senac de Educação Profissional ocorreram em Vitória (ES) na última semana

A campeã mineira na categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social, Elizandra Rerlity Silva, de 19 anos, foi medalha de prata nas Competições Senac de Educação Profissional, que foram disputadas no Espírito Santo, em Vitória, de 24 a 28 de outubro, e reuniu competidores de todo o país.

Natural de Campestre, cidade a cerca de 40km de Poços de Caldas, a jovem é estudante do Curso Técnico em Enfermagem no Senac em Poços de Caldas. A trajetória da competidora, agora coroada com o segundo lugar nacional, ainda teve vitórias na etapa escolar e duas fases estaduais.

“Foi uma semana intensa, com provas desafiadoras e muita pressão por estar competindo, mas também foi uma semana de risos, aprendizado e conhecimento. O que me inspirava e motivava a não desistir e dar o meu melhor era que antes de cada prova, eles chamavam ‘Minas Gerais’, o meu estado, e então eu me apresentava. Foi uma honra representar Minas para o Brasil, isso me motivava a dar o meu melhor e pude voltar para casa com um resultado positivo, a medalha de prata. Será uma lembrança eterna, que poderei contar para pessoas que vou conhecer e até mesmo a família que um dia irei construir, tudo que eu vivi desde que iniciei na competição. Sempre digo “sou competidora” e não sei me ver de outra forma, a competição virou um estilo de vida e de pensamento, eu me tornei mais determinada, mais forte fisicamente e emocionalmente “, diz Elizandra Rerlity Silva.

A campeã foi do estado do Paraná, Estéfany Mariana Marengoni, que, com o resultado, recebe vaga para a Worldskills, a maior competição de educação profissional do mundo, que terá sua próxima edição disputada na cidade de Lyon, na França, em 2024.

Sobre a competição

O Senac em Minas tem tradição nas Competições de Educação Profissional. Desde 2008, diversos alunos e avaliadores representaram a instituição nacional e internacionalmente. Em 2021, Tayná Borges, de Patos de Minas, foi campeã nacional na categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social. É de Minas a melhor colocação da instituição na competição internacional. Em 2019, Miriam de Paula, de Belo Horizonte, conquistou o 2º lugar na mesma categoria.

As Competições Senac de Educação Profissional foram criadas em 2016 e são compostas por três etapas: escolar, estadual e nacional. Os vencedores das fases seguem adiante representando suas localidades e o ápice acontece quando os primeiros colocados em cada ocupação na etapa nacional representam o Brasil na WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo.

Sobre o Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.