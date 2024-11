Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde desta terça-feira, 26, por volta das 16h28, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem de 38 anos durante a Operação Batida Policial no Bairro Jardim Esperança. O suspeito foi abordado na Rua Hércules Frison, em um terreno conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Com o homem, a PM encontrou diversos materiais ilícitos, incluindo dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, quatro buchas de maconha, um canivete, uma caixa de lâminas de barbear, quatro tabletes de maconha, 71 papelotes de cocaína, três pedras de crack e R$ 313 em dinheiro. O suspeito foi preso em flagrante, e o material apreendido foi encaminhado para as autoridades competentes.

