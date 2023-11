Polícia Militar realiza em Poços de Caldas curso de Policiamento Tático Móvel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No período de 20/11 a 08/12 está sendo realizado em Poços de Caldas o Curso de Policiamento Tático Móvel da 18ª Região da Polícia Militar.

Estão participando os Policiais Militares do 12° BPM de Passos, 29º BPM de Poços de Caldas, 43° BPM de São Sebastião do Paraíso e 64° BPM de Alfenas.

O curso Tático Móvel é projetado para treinar os militares, em habilidades avançadas para lidar com situações de alto risco e resposta rápida. Dentre as autocuidados previstas estão:

1. Treinamento Técnico: Os participantes recebem instruções técnicas sobre armas, táticas de movimento, estratégias de incursão em ambientes fechados, entre outras habilidades necessárias para operações táticas.

2. Simulações Práticas: A parte prática é crucial, envolvendo simulações de situações reais, nas quais os participantes aplicam o que aprenderam. Isso pode incluir exercícios em ambientes urbanos, simulações, abordagens veiculares, entre outros cenários.

3. Condicionamento Físico: Como parte integrante, muitos cursos exigem um alto nível de condicionamento físico, já que as as ações e operações policiais podem ser fisicamente exigentes.

4. Estratégias de Comunicação: A comunicação eficaz é vital em operações táticas. Os participantes aprendem a se comunicar claramente sob pressão e a coordenar ações em equipe.

5. Avaliação Contínua: Os participantes são avaliados ao longo do curso para garantir que adquiram e mantenham as habilidades necessárias. Isso pode incluir testes práticos, avaliações teóricas e avaliação de desempenho em cenários simulados.

Após concluído o curso os Policiais Militares estarão aptos a realizarem o enfrentamento qualificado da criminalidade violenta em toda região.

ARCO – 18ª RPM