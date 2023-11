Polícia prende autor de danos ao patrimônio público da Prefeitura de Poços de Caldas

A Polícia Militar prendeu um indivíduo responsável por um ato de furto, que resultou na recuperação dos itens subtraídos. O caso tomou um rumo inusitado quando o autor, um homem de 25 anos, deliberadamente causou danos ao patrimônio público durante o incidente. A ocorrência aconteceu na madrugada de hoje, 01 de novembro, por volta das 03 horas.

A ação teve início quando as autoridades conduziram o suspeito à viatura policial após o furto, levando-o ao posto policial, que pertence à Prefeitura Municipal e está localizado na Rua Dr. Antenor Damini, no bairro Santa Rosália. O intuito era realizar o registro do incidente e dar continuidade ao processo.

Entretanto, o suspeito, já algemado no momento, surpreendeu a todos ao iniciar uma ação de vandalismo, danificando a parede das instalações do prédio público. Os militares presentes conseguiram conter o indivíduo.

Diante dos danos causados ao patrimônio público, a Perícia Técnica foi prontamente acionada e compareceu ao local para avaliar os estragos. Além de responder pelo crime de furto, o autor também enfrentará acusações relacionadas ao dano ao patrimônio público, agravando sua situação legal.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

