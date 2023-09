Prazo para submissão de relatos de experiência para o I Seminário em Defesa da Escola Pública segue até 24 de setembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os professores que desejam apresentar seus relatos de experiência no I Seminário em Defesa da Escola Pública, que será realizado em outubro em Poços de Caldas, devem realizar sua inscrição e submissão dos trabalhos até o dia 24 de setembro, pelo link https://forms.gle/iB6W9zsWeLGPPvhj6.

Os relatos de experiência devem estar inseridos em quatro áreas do conhecimento: Gestão e supervisão; Docência; Convivência Democrática; e Inclusão Escolar. O texto deve conter Título do trabalho; nome(s), e-mail(s) e instituição de vínculo do(s) autor(es); área do conhecimento na qual se enquadra o relato de experiência; Introdução; Atividades realizadas; Considerações finais; e Referências. Para elaboração e submissão dos relatos deverá ser utilizado o modelo fornecido pela organização do evento, disponível no link de inscrições. O regulamento completo também está disponível no link https://forms.gle/iB6W9zsWeLGPPvhj6.

O I Seminário em Defesa da Escola Pública é uma iniciativa desenvolvida em parceria pelo Conselho Municipal de Educação (CME), Secretaria Municipal de Educação (SME), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) campus Poços de Caldas.

A participação é gratuita e o evento será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, a partir das 19h, no Espaço Cultural da Urca, com certificação pelo Centro de Referência do Professor (Cerpro), da Secretaria Municipal de Educação. Todo profissional que atue na escola pública de qualquer esfera – municipal, estadual ou federal – e de qualquer nível de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Superior, poderá se inscrever na modalidade de ouvinte ou como apresentador de relato de experiência.

O seminário tem como objetivo propiciar um espaço de escuta e trocas de experiências de profissionais da Educação pública envolvendo as etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. A ideia é divulgar as boas práticas que ocorrem na escola pública, compartilhar vivências exitosas e contribuir com a formação docente.

Dúvidas e mais informações pelo e-mail seminariodefesadaescolapublica@gmail.com.