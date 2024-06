Pré-jogo: Confronto contra a URT domingo às 15h30 é decisivo para a Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Veterana tem pela frente um jogo de suma importância diante da URT no domingo às 15h30 em Patos de Minas. A partida irá definir o futuro da equipe alviverde na competição. Uma vitória coloca o time em condições de brigar pela classificação na última rodada. Uma derrota ou empate, cessa quaisquer chances de classificação para a segunda fase e ainda deixa o time em situação delicada na briga contra o descenso.

Restando dois jogos, o Verdão (08 pontos) segue com possibilidades matemáticas de ultrapassar URT (13 pontos) e Mamoré (12 pontos) na tabela, adversários respectivamente em segundo e terceiro lugar e na zona de classificação.

Para isso, precisa vencer a URT e torcer para um tropeço do Mamoré diante do North. Assim, iria para a rodada final, contra o North, com 11 pontos e a expectativa de superar a pontuação de pelo menos um dos concorrentes, caso vença o time de Montes Claros, aliado com tropeços das equipes de Patos perante Boa e VEC.

Viagem

A delegação alviverde tem pela frente uma viagem de aproximadamente 570 km até Patos de Minas, cerca de 9 horas de estrada. O plantel sairá de Poços sexta às 8 horas da manhã, no sábado treina em Patos e depois fica em absoluta concentração para o duelo no Hotel HZ. Após a partida o elenco retorna para Poços.

Campanhas

A Veterana vem dos seguintes resultados: North (0-1), URT (0-1), Boa (0-0), Mamoré (0-0), VEC (1-0), VEC (0-0), Mamoré (1-1), Boa (1-1) e ocupa a quarta posição do Grupo B com 8 pontos. Já a URT é a 2ª colocada do grupo com 13 pontos e acumula uma campanha com 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Na última rodada ficou no empate em 0 a 0 no clássico diante do Mamoré.

Retrospecto (últimos 7 jogos)

23/01/2019: URT 1-1 CALDENSE

29/01/2020: URT 1-0 CALDENSE

21/03/2021: URT 3-1 CALDENSE

30/01/2022: URT 1-3 CALDENSE

15/05/2022: CALDENSE 1-1 URT

18/06/2022: URT 3-2 CALDENSE

11/05/2024: CALDENSE 0-1 URT

Retornos / Desfalques / Pendurados / Cartões

O meia Alan Calbergue já cumpriu a suspensão automática por ter levado o vermelho e volta a ficar à disposição. Os jogadores Zé Artur, Sandoval, Omar e Lucas Silva estão pendurados com dois cartões amarelos. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo na competição: David Lazari, Luciano Pereira, Alan Pires, Fábio Sá, Romário, Paulo Vitor, além do auxiliar técnico Luiz Henrique e do preparador físico Airton Trevisan. O goleiro Omar e o lateral Fábio Sá, que foram substituídos no último jogo por terem sentido o joelho e o ombro, respectivamente, são dúvida para o duelo.

Arbitragem

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG).

Quarto Juiz: Andreza Helena de Siqueira (MG).

Inspetor: Renato Cardoso da Conceição (MG).

Esta será a sexta partida da Caldense sob o comando de Felipe Fernandes de Lima, as demais foram:

07/03/2018: AMÉRICA (MG) 2-0 CALDENSE

25/03/2019: AMÉRICA (MG) 2-0 CALDENSE

01/03/2020: CALDENSE 2-2 PATROCINENSE

17/04/2021: CALDENSE 0-0 ATHLETIC

05/02/2022: CALDENSE 1-2 CRUZEIRO