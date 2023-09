Prefeitura abre inscrições de projetos esportivos e paradesportivos

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio da Comissão Municipal de Incentivo ao Esporte, divulgou o prazo para inscrição de projetos esportivos e paradesportivos a serem beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, para execução no ano de 2024.

As propostas devem ser entregues até o dia 29 na Secretaria de Esportes, que fica na rua São José, 345, Country Club, ao lado do Samu, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

O edital está disponível aqui.

A Lei Municipal de Incentivo ao Esporte visa fomentar e auxiliar a promoção e execução de atividades esportivas, paradesportivas, físicas e de lazer no município, por meio do incentivo a projetos esportivos nas mais variadas modalidades.

Mais informações: 3697-2082.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.