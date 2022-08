Prefeitura abre nova concorrência para lotes da zona sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura publicou novo edital de concorrência para alienação de bens imóveis de propriedade do município, na zona sul da cidade. Serão licitados 23 lotes para exploração comercial, nos bairros Vila Matilde e Jardim Esperança.

O aviso do Edital de Concorrência 010-SMAGP/2021 foi publicado na edição nº 1010 do Diário Oficial do Município, no dia 29 de julho . Podem participar da concorrência pessoas físicas ou jurídicas que preencham os requisitos do edital. Servidores do município, bem como seus parentes até segundo grau, não podem participar do processo.

Os interessados podem retirar cópia do Edital no Departamento de Suprimentos da Prefeitura, localizado à rua Pernambuco, 265 ou no site da Prefeitura, na seção Editais. As propostas devem ser protocoladas até o dia 31 de agosto, no horário das 12 h às 17:30 h.

São 18 lotes disponíveis na Vila Matilde e 5 no Jardim Esperança, todos comerciais. Os terrenos variam de 346 m2 a 651 m2. Os lances iniciais vão de R$ 138.600,00 a R$ 260.640,00, de acordo com a área. O julgamento das propostas será efetuado por Comissão de Licitação nomeada através de portaria especialmente para este fim, sendo declarado licitante vencedor o interessado que apresentar a Maior Oferta, a partir do preço mínimo estipulado no edital.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3697-2290.