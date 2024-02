Prefeitura constrói novo mirante no bairro São José

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura está concluindo a construção de um novo mirante, dessa vez no bairro São José. Aproveitando a topografia de Poços de Caldas, com locais que desvendam vistas encantadoras da cidade, emolduradas pela Serra de São Domingos, a administração municipal investe em mais uma atração turística e também novas áreas de lazer para os moradores.

A exemplo do primeiro mirante, construído no bairro Santa Rita, o do bairro São José contempla parquinho infantil, deck, pergolado e academia ao ar livre, transformando o que antes era um terreno sem uso em uma área com muitos atrativos, novo paisagismo, com destaque também para a iluminação, a ser instalada pelo DMEE.

De acordo com o prefeito Sérgio Azevedo, a intenção é criar um “Circuito de Mirantes”, que irá englobar o Santa Rita e o São José e outros três a serem construídos nos bairros São João, Monte Almo e Santa Rosália. As construções são realizadas por servidores das secretarias de Serviços Públicos e de Obras, com participação do DMEE e DMAE. “São intervenções de baixo custo e que resultam em grandes transformações para as áreas em que se instalam. Levando visitantes aos locais e principalmente podendo ser usufruídos pelos moradores. É papel do poder público promover as ocupações necessárias em áreas de periferia, levando políticas públicas para estes locais. A exemplo do Mirante do Santa Rita, os outros mirantes também terão atrações artísticas aos finais de semana”, enfatiza o prefeito. O Circuito de Mirantes também contará com o já tradicional Mirante do Cristo, hoje administrado pela iniciativa privada.

Obras

O mirante do São José está com as obras em ritmo acelerado. Já foram instalados os passeios, os canteiros, a estrutura do deck e a demarcação e fechamento do parquinho infantil. Pessoal da Divisão de Parques e Jardins já realizou o plantio da grama e também da nova vegetação que irá compor os canteiros. Logo mais, o DMEE irá instalar uma nova iluminação, nos moldes do mirante do Santa Rita. A previsão de entrega é para o mês de fevereiro.

O local será incluído no roteiro de atrações culturais das secretarias de Turismo e de Cultura, proporcionando vivências artísticas para as comunidades inseridas no entorno, visitantes e também aos turistas.