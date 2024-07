Prefeitura de Poços de Caldas divulga resultado da licitação para quiosques da Alameda Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira (4), a Prefeitura de Poços de Caldas publicou no Diário Oficial do Município o resultado da licitação para a ocupação dos quiosques na Alameda Poços, localizada no Parque José Affonso Junqueira.

A concessão onerosa foi distribuída da seguinte forma: Quiosque 2: Pizza na Roça Quiosque; 3: Becco Gastronomia; Quiosque 4: Pega Leve; Quiosque 6: Dubelato Gelateria.

O processo licitatório recebeu diversas propostas, mas várias empresas foram inabilitados devido à documentação incompleta, incorreta ou ausente. Por isso, uma nova concorrência de Concessão será aberta para preencher as vagas restantes. O edital será publicado nos próximos dias.

O projeto da Alameda Poços contempla quatro módulos distintos, que abrigam um total de sete quiosques, com duas atividades em cada módulo e um maior duplo de 90m2. Além disso, a infraestrutura conta com instalações sanitárias acessíveis ao público, inclusive para PcD, e um banheiro privativo para cada lanchonete, garantindo conforto e comodidade aos visitantes.

A Prefeitura, por meio das secretarias de Obras e Serviços Públicos, está prestes a concluir as obras da Alameda Poços. O projeto vem se desenvolvendo em ritmo acelerado e promete transformar a paisagem local. Este novo espaço de convivência está sendo preparado com cuidado e dedicação, visando oferecer aos moradores e visitantes um ambiente agradável e harmonioso.

Atualmente, as equipes estão focadas na etapa de acabamento, especialmente nas margens do rio que cercam o futuro espaço de convivência. A criação de calçadas acessíveis e seguras já foi concluída, e a Secretaria de Serviços Públicos está finalizando a implementação de um projeto paisagístico moderno e inovador. Este projeto inclui a urbanização completa do local, com o plantio de grama e diversas espécies de plantas selecionadas para harmonizar com o ambiente local.

A conclusão da Alameda Poços representa um marco importante para o município, simbolizando o empenho da administração em promover a qualidade de vida e o bem-estar de seus cidadãos por meio de projetos de urbanização pensados para o uso coletivo. A expectativa é de que o espaço esteja disponível para a comunidade em breve.