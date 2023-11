Prefeitura de Poços de Caldas informa que não há concursos abertos e que apenas o novo estatuto foi publicado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nas últimas semanas, as redes sociais foram inundadas com informações sobre um suposto concurso aberto pela Prefeitura de Poços de Caldas. No entanto, é importante esclarecer que não há concursos abertos. Recentemente, a administração municipal não abriu concursos públicos e não está aceitando inscrições para novos servidores.

A confusão pode ter surgido após a recente sanção da Lei Complementar n.º 249, aprovada pela Câmara Municipal, que trata do Regime Jurídico e do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Poços de Caldas. A legislação representa um avanço significativo no processo de gestão de recursos humanos na cidade, estabelecendo condições para uma administração mais eficiente e econômica, ao mesmo tempo, em que preserva os direitos adquiridos pelos servidores públicos municipais.

Com a publicação do novo Estatuto, um anexo detalhado foi disponibilizado, descrevendo os cargos do quadro de pessoal, a quantidade de vagas previstas para cada categoria profissional e as previsões iniciais. No entanto, é fundamental esclarecer que essas informações não indicam a abertura imediata de um concurso público. O anexo serve apenas como base para a organização de futuros certames.

Segundo a secretária de Administração e Gestão de Pessoas, Ana Alice de Souza, o concurso está sendo preparado e todas as informações pertinentes serão amplamente divulgadas nos canais oficiais da prefeitura. “Estamos organizando todo o edital e, em breve, divulgaremos mais informações”, esclarece.

O projeto foi submetido à avaliação do Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal – COPARP, que fez a análise e ofereceu sugestões relevantes. Grande parte das sugestões foi incorporada ao texto final, demonstrando o cuidado e a atenção dedicada à elaboração da proposta. “Essas mudanças refletem um compromisso contínuo com a eficiência, transparência e o bem-estar dos servidores e da comunidade que eles servem”, completa a secretária de Administração.

Cabe destacar que é importante aguardar a divulgação oficial das informações sobre a realização de concurso público no site da Prefeitura, replicadas nas redes sociais oficiais.

01-11-2023-Anexos-da-Edicao-Suplementar