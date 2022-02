Prefeitura de Poços de Caldas não terá ponto facultativo durante carnaval

Em virtude da situação da Pandemia de Covid-19 e do número de casos de Covid-19 em toda a região, a Prefeitura de Poços de Caldas terá expediente normal, as repartições irão trabalhar nos dias 28 de fevereiro, 1 º e 2 de março, respectivamente, segunda e terça de Carnaval e quarta-feira de Cinzas.

A medida foi tomada para evitar aglomerações e consequentemente a disseminação do vírus. Segue a orientação sobre o uso de máscaras e de álcool gel para higienização das mãos.

Vale lembrar que além do funcionamento normal, está proibida a realização de festas de natureza pública ou privada durante o período.

