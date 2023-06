Prefeitura de Poços de Caldas vai ampliar Centros Dia para idosos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Promoção Social publicou, no Diário Oficial do Município desta terça-feira (20), Comunicado de Abertura de Chamada Pública para contratação de Organização da Sociedade Civil para a implantação e execução do serviço de Centros Dia para idosos, nas regiões central, leste e oeste, totalizando 140 novas vagas.

O Centro Dia é um espaço que oferece diversas atividades que contribuem no processo de envelhecimento ativo e saudável. O atendimento é gratuito e tanto os idosos como os familiares se beneficiam do serviço. O serviço integra a Proteção Social Especial de Média Complexidade, sendo classificado como Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

O Centro Dia tem como finalidade promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes, contando com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe deve sempre ser pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.

“O Centro Dia é um projeto de extrema relevância social, já que significa qualidade de vida para os nossos idosos e também para seus cuidadores. É dignidade para esta parcela tão importante da população, dentro das especificidades técnicas da Política de Assistência Social, evitando a institucionalização”, destaca a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

Poços de Caldas já conta com um Centro Dia, o Centro Integrado de Atendimento Diurno ao Idoso (CIADI), o primeiro na modalidade no município e no estado de Minas Gerais, que funciona no Parque das Nações, na região sul, com capacidade de atendimento para 60 idosos.

O CIADI conta com equipe multidisciplinar que oferece oportunidades aos idosos de participarem de uma série de atividades que são pensadas e elaboradas para manter ou desenvolver competências próprias da idade, prevenindo e promovendo a saúde e o bem-estar geral de seus frequentadores, contribuindo para a melhora da qualidade de vida, fortalecendo os vínculos familiares, proporcionando a diminuição da sobrecarga dos cuidadores domésticos e a oferta de segurança para a família com cuidado e proteção para seu idoso.