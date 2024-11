Prefeitura divulga programação oficial de Natal Poços de Luz 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A magia do Natal vai iluminar Poços de Caldas a partir do próximo sábado, 23 de novembro, com o início do Natal Poços de Luz 2024 , promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo.

A programação começa com o acendimento oficial das luzes natalinas e um grande show na Praça Pedro Sanches, às 19h30, com a apresentação da Banda Sinfônica do Conservatório de Poços de Caldas e os convidados: André Sabino, Mununu, Sabrina Iwata, Malabi e Flávia Granato. O evento contará ainda com a participação especial do grupo Rasgacêro, em uma performance emocionante intitulada “Os Artêros de Luz”, além da aguardada chegada do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos.

O espírito natalino estará presente em diversas atrações ao longo do período festivo:

Parada de Natal: No dia 30 de novembro, seis corporações musicais de escolas municipais e da APAE desfilarão pelo centro da cidade, prometendo um espetáculo de som e cor.

Casinha do Papai Noel: A charmosa casinha, montada no antigo Clube do Xadrez, na Praça dos Imigrantes, abre suas portas oficialmente no dia 6 de dezembro, às 20h. A atração estará aberta ao público até o dia 23 de dezembro, em horários especiais.

Apresentações de Corais: De 29 de novembro a 21 de dezembro, grupos de corais levarão música e emoção a diversos pontos do centro, encantando moradores e turistas.

Caravana da Coca-Cola: No dia 18 de dezembro, a famosa caravana natalina desembarca em Poços de Caldas, trazendo ainda mais brilho e alegria.

Decoração e Investimento

Com um investimento de R$ 587 mil, o Natal Poços de Luz traz este ano 1,6 milhão de lâmpadas de LED , instaladas pela empresa Revi Engenharia Ltda. Os principais pontos da cidade, como a Praça Pedro Sanches, o Parque José Afonso Junqueira e a Rua Assis Figueiredo, receberam decorações inéditas e cheias de encanto. Destaque especial para as árvores iluminadas da Rua São Paulo e o emblemático Jatobá do Relógio Floral, que promete impressionar os visitantes.

Outras atrações tradicionais também enriquecem o evento, como o presépio na Igreja Matriz, a Vila do Artesanato e apresentações musicais em pontos estratégicos da cidade.

Poços de Caldas faz parte do Natal da Mineiridade, projeto do Governo de Minas Gerais que integra as celebrações natalinas de várias cidades do estado, promovendo o turismo e destacando as festividades locais.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, o Natal Poços de Luz representa um momento especial de reunião e celebração. “O Natal Poços de Luz não é apenas uma celebração, mas um convite para que todos compartilhem o espírito natalino e desfrutem da nossa cidade, que fique ainda mais linda e acolhedora.”

Confira a programação:

23/11 – Acendimento oficial das Luzes de Natal (19h30 – Praça Pedro Sanches)

Banda Sinfônica do Conservatório de Poços de Caldas com os convidados: André Sabino, Mununu, Sabrina Iwata, Malabi e Flávia Granato e participação especial do grupo Rasgacêro “Os Artêros de Luz”.

30/11 – Parada de Natal (19h00 – Praça Pedro Sanches)

Desfile das Bandas Marciais

Ordem do Desfile:

1 – APAE

2 – Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza

3 – Escola Municipal José Avelino de Melo

4 – Escola Municipal Professora Edyr Frayha

5 – Escola Municipal Irmão José Gregório

6 – Escola Municipal Wilson Hedy Molinari

7 – Escola Municipal Presidente Washington Luís

06/12 – 20h Abertura Oficial da Casinha do Papai Noel (Praça dos Imigrantes)

Antigo Clube do Xadrez

14/12 – 19h30 Concerto da Banda da PM

Coreto

Corais de Natal:

29/11 – 18h30 Grupo Vocal – Sexteto (Prefeitura)

02/12 – 18h30 Coral Sesc – (Itaú Assis)

04/12 – 18h30 Coral Adefip – (Praça Pedro Sanches)

06/12 – 18h30 Corais do Conservatório de Poços de Caldas e Coral da Igreja de São Paulo Apóstolo – (Museu)

10/12 – 18h30 Coral GAAPO – (Banco do Brasil Assis)

13/12 – 18h30 Grupo Vocal – Sexteto (Caixa Econômica)

18/12 – 19h00 Coral Infanto-Juvenil Jóias Preciosas e Coral de Libras Mãos Talentosas (Alameda Poços)

20/12 – 18h30 Coral Paroquial São Francisco e Santa Clara (Caixa Econômica)

20/12 – 19h30 Orquestra Filarmônica Louvores Eternos – OFLE AD. Madureira em Poços de Caldas (Fonte Luminosa – Pq José Affonso Junqueira)

21/12 – 18h30 Coral Adventista (Banco do Brasil Assis)