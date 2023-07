PREFEITURA INFORMA – MEDICAMENTOS SUS

A secretaria de saúde informa que os medicamentos que são de competência do município estão disponíveis em sua maioria, as faltas esporádicas são resolvidas rapidamente.

Porém, a lista de medicamentos em falta do alto custo que são de competência do Estado vêm aumentando. Mediante a isso, o município vem tomando medidas e questionando o Estado sobre a regularização dos estoques destes medicamentos.

O plano de ação da atual gestão prevê a aquisição de forma emergencial para resolução deste problema que duplicou nos últimos meses, melhorando assim, a assistência farmacêutica ao tratamento dos pacientes.

A lista de medicamentos padronizados no município, bem como a lista de medicamentos em falta podem ser conferidas através do link: https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=122

