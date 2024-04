Prefeitura Informa – SAMU

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços Caldas informa à população que o serviço de emergência médica 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi restabelecido. No entanto, é importante destacar que o serviço está apresentando algumas instabilidades.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento urgente podem continuar a contar com o suporte do SAMU, acessando os seguintes números alternativos: 3697-4228 ou 3697-4019. A equipe do SAMU permanece pronta para responder às chamadas e prestar assistência médica o mais rapidamente possível.

A Secretaria de Saúde de Poços Caldas esclarece que as instabilidades observadas no serviço se devem a questões técnicas relacionadas à operadora responsável. É importante ressaltar que esta não é uma situação exclusiva de nossa região, já que outras bases do SAMU também relataram o mesmo problema.

O SAMU está em contato constante com a operadora para resolver essas questões o mais rápido possível e assegurar um serviço de emergência estável e confiável para todos os cidadãos.