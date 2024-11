Prefeitura prepara Cemitério da Saudade para Dia de Finados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Serviços Públicos, realiza uma série de ações de limpeza e conservação no Cemitério da Saudade, em preparação para o Dia de Finados, comemorado no próximo sábado, 02 de novembro. A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas visitem o local ao longo do dia para homenagear seus entes queridos.

O secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, destaca o comprometimento da equipe nas manutenções e melhorias realizadas. “Estamos realizando um trabalho dedicado de limpeza, pintura e manutenção no Cemitério da Saudade. Nosso objetivo é garantir que o ambiente fique acolhedor e em perfeito estado para que as famílias possam prestar suas homenagens”, afirmou.

O Cemitério da Saudade, que possui mais de 7.800 túmulos, estará aberto das 07h às 18h no Dia de Finados. Além da manutenção, o dia contará com celebrações religiosas organizadas por paróquias locais. Os horários das missas no local são:

07h00 – Paróquia Santo Expedito

09h00 – Paróquia Nossa Senhora da Saúde

10h30 – Paróquia São Sebastião

Trânsito e Acesso

Para facilitar o acesso dos visitantes e garantir a segurança no trânsito, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) realizará uma interdição da Rua da Saudade para veículos, a partir do portal próximo ao Presídio. Somente acessíveis poderão ser circulares por esse trecho. No entanto, a entrada pelo bairro São Geraldo estará aberta para veículos.