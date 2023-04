Profissionais de educação da rede municipal de ensino passaram por treinamento de primeiros socorros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação dá prosseguimento ao Curso “Noções Básicas de Primeiros Socorros e Intervenções em Situações de Crise”. Neste mês de abril, profissionais de 28 unidades de ensino, sendo 16 Centros de Educação Infantil e 12 escolas, participam da formação, divididos por turmas.

O curso atende aos dispositivos da Lei Municipal nº 9.611, de 14 de julho de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de Educação Básica e de estabelecimentos de Educação Infantil de Poços de Caldas, institui o Selo de Capacitação em Primeiros Socorros e dá outras providências;

Além disso, a formação também está em consonância à Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

“Já é sabido que um primeiro atendimento realizado da forma correta pode ser fundamental para salvar vidas. Por isso, agradecemos a Secretaria de Saúde e a equipe do SAMU pela parceria de grande relevância, que visa capacitar nossos educadores para atuarem nos primeiros socorros dentro das unidades de educação”, ressalta a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

A formação tem duração de 8h, com certificação aos participantes. Em abril, os encontros tiveram início no dia 14/04 e seguem nesta terça-feira, 18 de abril, e também nos dias 26 e 28/04, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no Country Club.

Participam neste mês os Centros de Educação Infantil Acalanto, Arco-íris, Caminho da Luz, Carrossel, Manoel Alfaya, Maria do Rosário Bastos, Juemil Lorenzotti, São José, Sônia Maria Saraiva, Bem Te Vi, Julieta Martins Brigagão e Cascatinha, além das escolas municipais Alvino Hosken de Oliveira, Washington Luís, Júlio Bonazzi, Raphael Sanches, Dona Mariquinhas Brochado, José Mamud Assan, Nicolina Bernardo, Caic Professor Arino Ferreira Pinto, Pedro Afonso Junqueira, Vitalina Rossi, Dona Vicentina Massa, Haroldo Affonso Junqueira, José Mamud Assan, Antônio Sérgio Teixeira, Dona Lúcia Sacoman Junqueira e José Avelino de Melo.

Inicialmente, o curso está sendo ofertado para Professores PI efetivos. Todos os educadores participarão da capacitação, que segue sendo feita por turmas.