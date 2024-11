Suspeito de homicídio é preso em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite deste domingo, 03, a Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos, suspeito de ser o autor de um homicídio em Poços de Caldas. A prisão foi realizada após investigações relacionadas a uma briga generalizada em um bar no centro da cidade.

Durante a confusão, um jovem de 19 anos foi atingido por disparo de arma de fogo e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi declarado morto. No local, estavam o irmão da vítima, de 23 anos, e uma amiga, que relataram ter deixado o bar e sido abordados por um veículo com pessoas envolvidas na briga. Durante essa abordagem, uma discussão começou e a vítima foi baleada.

Com as informações coletadas, a equipe policial iniciou as buscas pelo autor do disparo, que foi localizado posteriormente. Ao ser abordado, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Embora tenha negado a acusação, ele foi reconhecido pela testemunha e pelo irmão da vítima, o que resultou em sua prisão em flagrante por homicídio.

A Polícia Militar continua investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

ALCO – 29° BPM