Primeira parcela do IPTU vence em abril

A Secretaria Municipal da Fazenda estipulou os vencimentos do IPTU para 2024. A primeira parcela do IPTU e também a cota única, para quem preferir pagar o imposto à vista, terão a primeira data de vencimento em 10 de abril. Para este ano, não haverá reajuste nos valores do IPTU nem da Taxa de Coleta de Lixo.

Os contribuintes devem ficar atentos à data de vencimento indicada no carnê. São cinco datas diferentes de vencimento para pagamento em cota única e também da primeira parcela: 10, 11,12, 15 e 16 de abril. O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de débito ou cartão de crédito. Ou ainda pagamento dos boletos nos locais credenciados.

O desconto para pagamento à vista será de 2%. Quem optar pelo parcelamento, pode dividir o valor total em nove parcelas. Os carnês já foram impressos e começam a chegar nas residências dos poços-caldenses. O contribuinte que porventura não receber o carnê, poderá acessar, em breve, a segunda via no site da Prefeitura www.pocosdecaldas.mg.gov.br ou na rua Minas Gerais, 651, térreo, centro, na Secretaria da Fazenda, das 9:00 às 17:00 horas.

A previsão de arrecadação para 2024 é de aproximadamente R$ 60 milhões. Valores que são revertidos em obras e melhorias para os cidadãos. O atraso no pagamento do IPTU está sujeito a multas e juros, conforme previsto na legislação.

