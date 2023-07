Polícia Militar realiza prisão de autor de tentativa de furto em estabelecimento comercial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 8 de julho, por volta das 00h57, a Polícia Militar foi acionada por meio do telefone de emergência 190 para atender a uma ocorrência de tentativa de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Prefeito Chagas.

Uma equipe de serviço prontamente se deslocou até o local informado e constatou que a porta de vidro de acesso havia sido quebrada por uma pessoa não identificada. Utilizando as imagens do circuito de segurança, os policiais conseguiram identificar o autor do crime.

De imediato, outras equipes foram acionadas e iniciaram um rastreamento na região. Com êxito, conseguiram localizar e efetuar a prisão do suspeito. Vale ressaltar que o indivíduo não conseguiu levar nenhum pertence do estabelecimento.

O autor, identificado como D. F. B., um homem de 35 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil para as devidas providências legais. A perícia também foi acionada e realizou os procedimentos necessários de praxe.