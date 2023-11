Cine Marquise Ultravisão: Em Novembro todo poços-caldense paga meia no cinema de rua de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Promoção é um presente em comemoração ao aniversário da cidade

No dia 06 de Novembro, Poços de Caldas comemora 151 anos e o Cine Marquise Ultravisão quer comemorar junto. Por isso, durante todo o mês, todo poços-caldense paga meia em qualquer sessão, no cinema de rua de Poços. Para isso, basta apresentar o RG que comprova nascimento em Poços na Bomboniere, para ter acesso ao benefício. Como TODA QUARTA, todo mundo já paga meia no Cine Marquise Ultravisão, a promoção do poços-caldense entra em vigor na quinta, 2 e segue válida de quinta a terça, até 30 de novembro.

O Cine Marquise Ultravisão faz parte da história de Poços

Considerado com uma das melhores estruturas de cinema de rua do país, o tradicional Cine Ultravisão, no coração de Poços de Caldas, integrou durante décadas, a mais antiga empresa brasileira de exibição cinematográfica com atividades ininterruptas desde a sua fundação, no final dos anos 1930, pelo italiano Edoardo Luciano Marras. O primeiro cinema da família foi o Cine Vogue na Rua São Paulo, com os registros mais antigos datados de 1939. O prédio histórico hoje abriga outras atividades. Já o Cine Ultravisão, também desenhado e construído pelo patriarca da família Marras, foi inaugurado em 1979 e segue em operação. Com a morte de Edoardo em 1981, o Ultravisão passou a ser gerido pela esposa, Ruth São Juliano Marras e pelos filhos, Leandro Tullio Marras e Stelio A. Marras. Em 1998, o Cine Ultravisão se transformou em Ultravisão Cinemas, mudanças de nome e da concepção do espaço: a modernização veio com a subdivisão de uma sala de 1.100 lugares, primeiro em duas salas e depois, em quatro salas e também com a digitalização das cabines de projeção. Leandro faleceu em agosto de 2022, deixando um legado de trabalho pela arte e pela cultura, contribuição que faz parte da história da cidade.

Em janeiro de 2023, o espaço passou a ser administrado pela Tonks – empresa paulista de consultoria e gestão cultural para o audiovisual. O Cine Marquise Ultravisão traz para o interior uma programação que contempla de títulos Blockbusters a filmes de artes, que dificilmente teriam exibição em Poços de Caldas, nos formatos tradicionalmente comerciais. Preços populares, campanhas promocionais e sessões sociais integram uma proposta diferenciada que visa ampliar a presença do público nas salas do Cine Marquise Ultravisão. A valorização do cinema nacional é uma das missões do Cine Marquise. As produções brasileiras são presença constante na programação. Ponto de encontro do entretenimento em Poços, o Cine Marquise Ultravisão também é o local ideal para a realização de eventos sociais, culturais e corporativos. Com objetivo de formar público para a sétima arte, uma série de projetos envolvem sessões para escolas, cine debates, projetos de exibições especiais, como clássicos e até mesmo os Corujões, em que o público pode virar a noite nas exibições que envolvem temas também de curadoria do Grupo Tonks.

FILMES EM CARTAZ: Five Nights at Freddy´s, O Assassino, Clássicos no Marquise: Drácula de Bram Stoker, Assassinos da Lua das Flores, Trolls 3 Juntos Novamente, O Céu Não Pode Esperar, Meu Nome é Gal, O Exorcista: O Devoto, Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso.

Saiba mais em cinemarquise.com.br/ultravisao ou @cinemarquise.ultravisao .